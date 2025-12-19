Шривалли Бхамидипати обыграла Мааю Раджешваран-Реватхи в матче Мировой теннисной лиги
389-я ракетка мира индийская теннисистка Шривалли Бхамидипати в матче Мировой теннисной лиги обыграла соотечественницу Мааю Раджешваран-Реватхи (668-я в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу Бхамидипати.
Мировая теннисная лига. Группа
19 декабря 2025, пятница. 13:50 МСК
Шривалли Бхамидипати
Ш. Бхамидипати
Окончен
1 : 0
|1
|2
|3
|
|
Маая Раджешваран-Реватхи
М. Раджешваран-Реватхи
Встреча продолжалась 28 минут. В её рамках Бхамидипати ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Раджешваран-Реватхи ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Маая Раджешваран-Реватхи выступает за команду «Хоукс», куда входят также Элина Свитолина, Денис Шаповалов и Юки Бхамбри. Бхамидипати играет за команду «Иглз». Состав: Гаэль Монфис, Паула Бадоса и Сумит Нагал.
