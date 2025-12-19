Скидки
Теннис

Шривалли Бхамидипати обыграла Мааю Раджешваран-Реватхи в матче Мировой теннисной лиги

Комментарии

389-я ракетка мира индийская теннисистка Шривалли Бхамидипати в матче Мировой теннисной лиги обыграла соотечественницу Мааю Раджешваран-Реватхи (668-я в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу Бхамидипати.

Мировая теннисная лига. Группа
19 декабря 2025, пятница. 13:50 МСК
Шривалли Бхамидипати
Индия
Шривалли Бхамидипати
Ш. Бхамидипати
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
6
2
         
Маая Раджешваран-Реватхи
Индия
Маая Раджешваран-Реватхи
М. Раджешваран-Реватхи

Встреча продолжалась 28 минут. В её рамках Бхамидипати ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Раджешваран-Реватхи ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Маая Раджешваран-Реватхи выступает за команду «Хоукс», куда входят также Элина Свитолина, Денис Шаповалов и Юки Бхамбри. Бхамидипати играет за команду «Иглз». Состав: Гаэль Монфис, Паула Бадоса и Сумит Нагал.

Календарь Мировой теннисной лиги
Сетка Мировой теннисной лиги
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

