Вихлянцева объяснила, почему Рыбакина более опасна для Соболенко, чем Швёнтек

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева рассказала, почему считает, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина более опасная соперница для белоруски Арины Соболенко, чем полька Ига Швёнтек.

«Очень часто случается, что самая главная соперница Арины Соболенко — сама Арина. Но это как и у любого спортсмена и человека в целом. Мне кажется, она может выигрывать все турниры, в которых участвует. Просто иногда что-то происходит и начинает думать: «А почему я не выиграла со счётом 6:1, 6:1? Ведь со своей скоростью и ударами могу это сделать». От этого зависит её соперничество с многими теннисистками. Да, Ига Швёнтек — очень серьёзная соперница, особенно на грунте, траве, на которой она выигрывает турниры «Большого шлема», но опасны и те, кто бьют, как Аманда Анисимова. Но кажется, что Арине легко приспособиться к этой скорости.

Вижу очень большой прогресс Елены Рыбакиной под конец сезона. Если брать соперницу для Арины Соболенко, я бы выбрала Елену. Потому что Игу Арина может легко задавить скоростью, если играет стабильно. Лена — очень опасный игрок, если будет подавать эйсы. Когда ты играешь против соперника, который идеально подаёт, не даёт шанса, у тебя просаживается своя же подача. Поэтому Рыбакина — главная соперница», – сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.