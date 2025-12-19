Ольховский назвал главную задачу для Мирры Андреевой в 2026-м

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский назвал главную задачу, которая будет стоять перед российской теннисисткой Миррой Андреевой в сезоне-2026

«На мой взгляд, задача Мирры Андреевой на следующий год — остаться в десятке. Да, выиграть турнир «Большого шлема», войти в пятёрку было бы намного круче и лучше, но у Мирры первая половина года будет довольно тяжёлой, потому что во второй половине не набрано очков, она всё защищает в первой. Это будет играть основную роль. Посмотрим результаты на Australian Open, американской серии, которую в прошлом году очень хорошо сыграла. Мне будет интересно, останется ли она даже в десятке. У меня такие ожидания, учитывая концовку прошедшего сезона, неуверенности, которая была. Если она будет в пятёрке, это станет очень хорошим результатом в сезоне», – сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.