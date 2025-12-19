Нишеш Басаваредди уверенно обыграл Юстина Энгеля в матче молодёжного Итогового турнира ATP

167-я ракетка мира американский теннисист Нишеш Басаваредди в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP обыграл немца Юстина Энгеля (187-й в рейтинге) со счётом 4:3 (7:3), 4:2, 4:3 (7:5).

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Басаваредди восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Энгеля девять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

Нишеш Басаваредди и Юстин Энгель на молодёжном Итоговом чемпионате ATP выступают в Красной группе. В неё также входят Александр Блокс и Дино Прижмич.

Действующим чемпионом турнира является бразилец Жоао Фонсека, который принял решение не защищать титул.