Нишеш Басаваредди — Юстин Энгель, результат матча 19 декабря, счёт 3:0, молодёжный Итоговый турнир ATP

Нишеш Басаваредди уверенно обыграл Юстина Энгеля в матче молодёжного Итогового турнира ATP
167-я ракетка мира американский теннисист Нишеш Басаваредди в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP обыграл немца Юстина Энгеля (187-й в рейтинге) со счётом 4:3 (7:3), 4:2, 4:3 (7:5).

Джидда-U21. Красная группа
19 декабря 2025, пятница. 14:10 МСК
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
4 7 		4 4 7
3 3 		2 3 5
             
Юстин Энгель
Германия
Юстин Энгель
Ю. Энгель

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Басаваредди восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Энгеля девять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

Нишеш Басаваредди и Юстин Энгель на молодёжном Итоговом чемпионате ATP выступают в Красной группе. В неё также входят Александр Блокс и Дино Прижмич.

Действующим чемпионом турнира является бразилец Жоао Фонсека, который принял решение не защищать титул.

