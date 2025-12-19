Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Их философии совместимы». Корретха — о возможной работе Ферреро с Синнером в будущем

«Их философии совместимы». Корретха — о возможной работе Ферреро с Синнером в будущем
Комментарии

Экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался на тему того, сможет ли когда-нибудь испанский специалист Хуан-Карлос Ферреро тренировать итальянца Янника Синнера.

«Может ли Ферреро когда-нибудь тренировать Синнера? Я в это не верю (смеётся). Но философии Синнера и Ферреро больше совместимы. Это не два робота — это два человека, которые очень глубоко интересуются теннисом и всеми его аспектами. Сейчас, думаю, Ферреро нужно время на размышления, спокойствие и тишина, побыть дома и оценить свой путь, который, на мой взгляд, был исключительным», – приводит слова Корретхи We Love Tennis.

Ранее испанский теннисист Карлос Алькарас в соцсетях сообщил о прекращении сотрудничества с Хуан-Карлосом Ферреро. Спортсмен и тренер работали вместе с 2018 года. За это время Алькарас выиграл 24 соревнования уровня ATP, включая шесть титулов турниров «Большого шлема». Несколько дней назад Хуан-Карлос и второй тренер 22-летнего испанского теннисиста Самуэль Лопес были признаны ATP лучшими по итогам сезона-2025.

Материалы по теме
Алькарас уволил топ-тренера из-за денег или личных обид? Детали сенсационного расставания
Алькарас уволил топ-тренера из-за денег или личных обид? Детали сенсационного расставания
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android