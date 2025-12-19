«Их философии совместимы». Корретха — о возможной работе Ферреро с Синнером в будущем

Экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался на тему того, сможет ли когда-нибудь испанский специалист Хуан-Карлос Ферреро тренировать итальянца Янника Синнера.

«Может ли Ферреро когда-нибудь тренировать Синнера? Я в это не верю (смеётся). Но философии Синнера и Ферреро больше совместимы. Это не два робота — это два человека, которые очень глубоко интересуются теннисом и всеми его аспектами. Сейчас, думаю, Ферреро нужно время на размышления, спокойствие и тишина, побыть дома и оценить свой путь, который, на мой взгляд, был исключительным», – приводит слова Корретхи We Love Tennis.

Ранее испанский теннисист Карлос Алькарас в соцсетях сообщил о прекращении сотрудничества с Хуан-Карлосом Ферреро. Спортсмен и тренер работали вместе с 2018 года. За это время Алькарас выиграл 24 соревнования уровня ATP, включая шесть титулов турниров «Большого шлема». Несколько дней назад Хуан-Карлос и второй тренер 22-летнего испанского теннисиста Самуэль Лопес были признаны ATP лучшими по итогам сезона-2025.