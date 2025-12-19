Марта Костюк обыграла Магду Линетт в матче Мировой теннисной лиги

26-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк обыграла Магду Линетт из Польши (55-я в рейтинге) в матче группового этапа Мировой теннисной лиги, турнир проходит в Бангалоре (Индия). Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу Костюк.

Встреча продолжалась 39 минут. В её рамках Костюк ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Линетт ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Линетт участвует в турнире в составе команды «Фэлконс», Костюк играет за «Кайтс». В Мировой теннисной лиге принимает участие один российский теннисист — Даниил Медведев (команда «Фэлконс»).