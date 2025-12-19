Чесноков: кто бы мог подумать, что выстрелит Мбоко?

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков высказался о 18-й ракетке мира, 19-летней теннисистке Виктории Мбоко.

«Что касается Швёнтек, у неё был скандал с допингом, она опустилась в рейтинге, а в конце года были хорошие результаты. Посмотрим, что будет в следующем году. Может быть, появится кто-то ещё и выстрелит. Например, есть Виктория Мбоко. Кто бы мог подумать, что она выиграет в этом году?» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2025 Мбоко выиграла титул на турнире в Гонконге и на домашнем «тысячнике» в Монреале.