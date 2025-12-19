Янчук: 2026-й будет для Медведева будет несколько лучше

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением, какой уровень игры будет показывать чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира Даниил Медведев в сезоне-2026.

«Следующий год для Медведева будет несколько лучше. В 2025 году у него был провал, а после провалов следует подъём. Он сделает какие-то выводы из обидных поражений, потому что пока не растерял свои физические данные, а опыта не занимать. Думаю, ещё будет нас радовать», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В 2025 году Даниил Медведев взял один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он также играл в финале травяного «пятисотника» в Галле (Германия). По итогам сезона россиянин не смог квалифицироваться на Итоговый турнир.