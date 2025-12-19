Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик заявил, что некачественными мячами с его тренировок будут играть на AO-2026

Бублик заявил, что некачественными мячами с его тренировок будут играть на AO-2026
Александр Бублик
Комментарии

Казахстанский теннисист Александр Бублик вновь высказался о мячах с Открытого чемпионата Австралии. Он объяснил в социальных сетях, что этими мячами, которые быстро приходят в негодность, спортсмены будут играть в 2026 году в Мельбурне.

«Мне поступило огромное количество сообщений, в которых говорится, что мне не повезло с партией мячей и т.д. Я вам покажу: начал тренировку 20 минут назад, это мяч 20-минутной давности, таких в продаже нет. Эти мячи мне прислали, мы будем ими играть на турнире «Большого шлема». В мужском одиночном и в парном разрядах. То есть на магазинных мячах «2026» — нет», — сказал Бублик в своём телеграм-канале.

В сезоне-2025 Бублик завоевал титулы на турнирах ATP-250 в Гштааде (Швейцария), Ханчжоу (Китай), ATP-500 в Галле (Германия) и Кицбюэле (Австрия).

Материалы по теме
Фото
Бублик показал, как портится мяч Australian Open после пяти минут использования
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android