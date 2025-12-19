Ольховский предположил, как выступят российские теннисисты в 2026-м

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский предположил, как выступят российские теннисисты в сезоне-2026.

«Даня Медведев может показать результат, Рублёв, мне кажется, совсем не раскрылся в этом сезоне, у него постоянные психологические качели. Карен Хачанов стабильно выступает, неплохо играет, но, как он сам сказал, его задача на следующий год — быть в десятке сильнейших.

Наши ребята способны показать результат лучше, нежели в этом году. Хотя то, где они сейчас находятся, это отличный результат. Мы можем желать появления ещё нескольких игроков от нашей страны, которые будут показывать такой же результат, но, к сожалению, таких предпосылок на сегодняшний день нет», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.