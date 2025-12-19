Медведев в паре с Бопанной одержал третью победу подряд в Мировой теннисной лиге
Поделиться
13-я ракетка мира Даниил Медведев и индийский теннисист Рохан Бопанна обыграли дуэт Дакшинесвар Суреш-Экамбарам (Индия)/Ник Кирьос (Австралия) в матче Мировой теннисной лиги (WTL), турнир проходит в Бангалоре (Индия). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:6).
Мировая теннисная лига. Группа
19 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Рохан Бопанна
Даниил Медведев
Р. Бопанна Д. Медведев
Окончен
1 : 0
|1
|2
|3
|
|
Ник Кирьос
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Н. Кирьос Д. Суреш-Экамбарам
Медведев принимает участие в турнире в составе команды «Фэлконс», в которую, помимо россиянина, входят индийцы Рохан Бопанна и Сахаджа Ямалапалли, а также Магда Линетт из Польши.
В 2025 году Даниил Медведев взял один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он также играл в финале травяного «пятисотника» в Галле (Германия). По итогам сезона россиянин не смог квалифицироваться на Итоговый турнир.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
18:11
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:40
-
17:25
-
17:10
-
16:55
-
16:40
-
16:25
-
16:22
-
16:10
-
15:55
-
15:44
-
15:40
-
15:28
-
15:25
-
15:10
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:37
-
14:29
-
14:25
-
14:10
-
14:04
-
13:55
-
13:40
-
13:39
-
13:25
-
13:11
-
13:03
-
12:29
-
12:10
-
12:01