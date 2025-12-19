Скидки
Теннис

Медведев в паре с Бопанной одержал третью победу подряд в Мировой теннисной лиге

Медведев в паре с Бопанной одержал третью победу подряд в Мировой теннисной лиге
Комментарии

13-я ракетка мира Даниил Медведев и индийский теннисист Рохан Бопанна обыграли дуэт Дакшинесвар Суреш-Экамбарам (Индия)/Ник Кирьос (Австралия) в матче Мировой теннисной лиги (WTL), турнир проходит в Бангалоре (Индия). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:6).

Мировая теннисная лига. Группа
19 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Р. Бопанна Д. Медведев
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
7 7
6 6
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Индия
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Н. Кирьос Д. Суреш-Экамбарам

Медведев принимает участие в турнире в составе команды «Фэлконс», в которую, помимо россиянина, входят индийцы Рохан Бопанна и Сахаджа Ямалапалли, а также Магда Линетт из Польши.

В 2025 году Даниил Медведев взял один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он также играл в финале травяного «пятисотника» в Галле (Германия). По итогам сезона россиянин не смог квалифицироваться на Итоговый турнир.

