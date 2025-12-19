Скидки
Теннис

Вихлянцева: Медведев — это художник. Сам рисует, сам понимает, что ему надо

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о подходе к игре 13-й ракетки мира россияина Даниила Медведева.

«У Даниила Медведева есть свои амбиции, как он видит свой год. Всегда говорила, что это художник, который сам рисует, сам понимает, что ему надо — захотел сменить команду, он это сделал. Как говорят, караван идёт, собаки лают. Хоть это и обидное сравнение, но все эксперты и фанаты смотрят, как этот караван идёт. Думаю, для него будет успехом выход во вторую неделю турнира «Большого шлема». Мы видели, что в этом сезоне у него не очень сложились выступления именно там, когда он играет пять сетов. Кажется, для него очень важны результаты на турнирах «Большого шлема» и «Мастерсах». Там нужно цепляться, держаться, переигрывать тех, с кем он должен это делать. Даже если они очень талантливые и молодые, как Тьен в этом году, чтобы был результат, приятно смотреть, как Даниил показывает отличную игру. Недавно попадались нарезки его игры на «Australian Open» в финале с Янником Синнером. Ведь это было совсем недавно. Думаю, с правильными планами такое может быть. Наверное, можно бороться за топ-10. А главная цель — хорошее выступление на турнирах «Большого шлема», «Мастерсах» и выйти в итоговую восьмёрку под конец года», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

