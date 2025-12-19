Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук: Мирра прибавит и может претендовать на «Большой шлем», если повезёт

Янчук: Мирра прибавит и может претендовать на «Большой шлем», если повезёт
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил перспективы Мирры Андреевой в сезоне-2026.

«В женском теннисе у нас поинтереснее — он непредсказуем. Но есть явная перспектива у Мирры Андреевой. Думаю, она прибавит и может претендовать на «Большой шлем», если повезёт. Хотя, может быть, потребуется ещё годик-два, чтобы набрать силу и побеждать таких теннисисток, как Соболенко. На отдельных турнирах Мирра может вообще всех победить, но на неё уже настраиваются и пытаются поставить подножку. Ей просто нужно быть посмелее, побыстрее, тогда она оторвётся», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Медведев вернётся в топ-10, Мирра выйдет в финал «Шлема». Что ждём от сезона-2026
Эксклюзив
Медведев вернётся в топ-10, Мирра выйдет в финал «Шлема». Что ждём от сезона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android