Янчук: Мирра прибавит и может претендовать на «Большой шлем», если повезёт

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил перспективы Мирры Андреевой в сезоне-2026.

«В женском теннисе у нас поинтереснее — он непредсказуем. Но есть явная перспектива у Мирры Андреевой. Думаю, она прибавит и может претендовать на «Большой шлем», если повезёт. Хотя, может быть, потребуется ещё годик-два, чтобы набрать силу и побеждать таких теннисисток, как Соболенко. На отдельных турнирах Мирра может вообще всех победить, но на неё уже настраиваются и пытаются поставить подножку. Ей просто нужно быть посмелее, побыстрее, тогда она оторвётся», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.