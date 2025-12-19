Даниил Медведев проиграл 524-й ракетке мира в рамках Мировой теннисной лиги в Индии

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Индии, занимающего 524-е место в мировом рейтинге, Дакшинесвара Суреш-Экамбарама в рамках Мировой теннисной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:6.

Медведев принимает участие в турнире в составе команды «Фэлконс», в которую, помимо россиянина, входят индийцы Рохан Бопанна и Сахаджа Ямалапалли, а также Магда Линетт из Польши.

В 2025 году Даниил взял один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он также играл в финале травяного «пятисотника» в Галле (Германия). По итогам сезона россиянин не смог квалифицироваться на Итоговый турнир.