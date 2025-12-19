Даниил Медведев проиграл 524-й ракетке мира в рамках Мировой теннисной лиги в Индии
Поделиться
13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Индии, занимающего 524-е место в мировом рейтинге, Дакшинесвара Суреш-Экамбарама в рамках Мировой теннисной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:6.
Мировая теннисная лига. Группа
19 декабря 2025, пятница. 17:55 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 1
|1
|2
|3
|
|
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Д. Суреш-Экамбарам
Медведев принимает участие в турнире в составе команды «Фэлконс», в которую, помимо россиянина, входят индийцы Рохан Бопанна и Сахаджа Ямалапалли, а также Магда Линетт из Польши.
В 2025 году Даниил взял один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он также играл в финале травяного «пятисотника» в Галле (Германия). По итогам сезона россиянин не смог квалифицироваться на Итоговый турнир.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
19:12
-
18:56
-
18:41
-
18:35
-
18:25
-
18:11
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:40
-
17:25
-
17:10
-
16:55
-
16:40
-
16:25
-
16:22
-
16:10
-
15:55
-
15:44
-
15:40
-
15:28
-
15:25
-
15:10
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:37
-
14:29
-
14:25
-
14:10
-
14:04
-
13:55
-
13:40
-
13:39
-
13:25