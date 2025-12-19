Скидки
Ольховский оценил рекомендации МОК допустить российских юниоров

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских юниоров к международным турнирам.

«Это хорошо, значит, что появятся командные соревнования для юношей и девушек. Это большой плюс, командных турниров, где ребята поддерживают друг друга, не хватало. Опять же, вопрос — вернут ли нас на Кубок Дэвиса, это очень интересно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.

