Селиваненко рассказал, что будет главным для Мирры Андреевой в сезоне-2026

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил перспективы россиянки Мирры Андреевой в сезоне-2026.

«Женский тур объективно больше подвержен склонности к неожиданным результатам. Но при этом Арина Соболенко, конечно, выделяется своей игрой. Что касается Мирры Андреевой, её потенциал давно известен, главное — сохранять стабильность и учиться на ошибках. У неё все для этого есть», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева примет участие на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) в начале сезона-2026.