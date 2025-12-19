Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко рассказал, что будет главным для Мирры Андреевой в сезоне-2026

Селиваненко рассказал, что будет главным для Мирры Андреевой в сезоне-2026
Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил перспективы россиянки Мирры Андреевой в сезоне-2026.

«Женский тур объективно больше подвержен склонности к неожиданным результатам. Но при этом Арина Соболенко, конечно, выделяется своей игрой. Что касается Мирры Андреевой, её потенциал давно известен, главное — сохранять стабильность и учиться на ошибках. У неё все для этого есть», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева примет участие на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) в начале сезона-2026.

Материалы по теме
Медведев не вытащил команду в финал Мировой теннисной лиги. Он уступил 524-й ракетке мира
Медведев не вытащил команду в финал Мировой теннисной лиги. Он уступил 524-й ракетке мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android