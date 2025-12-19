Скидки
Янчук: Соболенко на первом месте. Но играет неустойчиво и ненадёжно

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о текущем положении первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко в мировом рейтинге.

«В женском теннисе нет явного лидерства. Хоть Соболенко и на первом месте, но она играет неустойчиво и ненадёжно. С ней можно играть. Да, она сейчас номер один, но это не значит, что она будет выигрывать все турниры «Большого шлема». Год обещает быть интересным. Швёнтек уже сыграла свои лучшие игры, она ещё боеспособна, но в следующем году ей будет труднее. Свой пик она прошла, с ней играют и побеждают. Ей не хватает стабильности, хотя она быстрый игрок, но не самый надёжный. Той же Соболенко она уже неконкурентна. Арина — самый опасный соперник в женском теннисе для всех остальных, хотя иногда она не может справиться со своими нервами», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

