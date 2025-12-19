Скидки
Стэн Вавринка объявил о завершении карьеры после сезона-2026

Стэн Вавринка объявил о завершении карьеры после сезона-2026
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка объявил о завершении карьеры после сезона-2026.

Вавринка – экс-третья ракетка мира. Он чемпион Australian Open-2014, «Ролан Гаррос»-2015 и US Open-2016. Ранее теннисист рассказал, что в 2026 году планирует провести полноценный сезон, а также надеется, что вернётся в топ-100 мирового рейтинга.

В предстоящем сезоне Вавринка впервые с 2007 года примет участие на турнире АТР-250 в Окленде, который пройдёт с 12 по 17 января 2026 года. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Гаэль Монфис.

