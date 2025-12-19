Скидки
Теннис

Лёнер Тьен — Николай Будков Кьер, результат матча 19 декабря 2025, счет 3:1, молодёжный Итоговый турнир АТР – 2025

Лёнер Тьен обыграл Будкова Кьера в матче молодёжного Итогового турнира АТР
Комментарии

28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен обыграл норвежца Николая Будкова Кьера в матче группового этапа молодёжного Итогового турнира АТР – 2025 в Джидде (Саудовская Аравия). Матч завершился со счётом 3:4, 4:1, 4:2, 4:2.

Джидда-U21. Синяя группа
19 декабря 2025, пятница. 20:55 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 2 		4 4 4
4 7 		1 2 2
             
Николай Будков Кьер
Норвегия
Николай Будков Кьер
Н. Будков Кьер

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Тьен выполнил девять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Будков Кьер сделал в игре 17 эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

Действующим чемпионом турнира является бразилец Жоао Фонсека, который принял решение не защищать титул.

Новости. Теннис
