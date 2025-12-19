Лёнер Тьен обыграл Будкова Кьера в матче молодёжного Итогового турнира АТР

28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен обыграл норвежца Николая Будкова Кьера в матче группового этапа молодёжного Итогового турнира АТР – 2025 в Джидде (Саудовская Аравия). Матч завершился со счётом 3:4, 4:1, 4:2, 4:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Тьен выполнил девять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Будков Кьер сделал в игре 17 эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

Действующим чемпионом турнира является бразилец Жоао Фонсека, который принял решение не защищать титул.