Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025: результаты матчей 19 декабря

Сегодня, 19 декабря, в Джидде (Саудовская Аравия) продолжился Итоговый турнир среди теннисистов 21 года и младше. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.

Теннис. Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025. Групповой этап. Результаты 19 декабря:

Красная группа

Нишеш Басаваредди (США, 6) — Юстин Энгель (Германия, 8) — 4:3, 4:2, 4:3.

Александр Блокс (Бельгия, 2) — Дино Прижмич (Хорватия, 3) — 4:3, 2:4, 4:2, 4:0.

Синяя группа

Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, 4) — Рафаэль Ходар (Испания, 7) — 3:4, 0:4, 3:4.

Лёнер Тьен (США, 1) — Николай Будков Кьер (Норвегия, 5) — 3:4, 4:1, 4:2, 4:2.

Действующим чемпионом турнира является бразилец Жоао Фонсека, который принял решение не защищать титул.