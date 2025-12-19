Определились полуфиналисты молодёжного Итогового турнира ATP — 2025

Сегодня, 19 декабря, в Джидде (Саудовская Аравия) продолжился Итоговый турнир среди теннисистов 21 года и младше. Завершился групповой этап соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами турнира.

Теннис. Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025. 1/2 финала:

Николай Будков Кьер (Норвегия) – Александр Блокс (Бельгия);

Нишеш Басаваредди (США) – Лёнер Тьен (США);

Своё выступления на турнире завершили четыре теннисиста. Ими стали Юстин Энгель (Германия), Дино Прижмич (Хорватия), Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) и Рафаэль Ходар (Испания).

Действующим чемпионом турнира является бразилец Жоао Фонсека, который принял решение не защищать титул.