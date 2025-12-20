Скидки
Циципас: нет зрителей — нет проблем. В первую очередь я играю для себя

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира грек Стефанос Циципас высказался о болельщиках в теннисе.

«Нет зрителей — нет проблем. В первую очередь я играю для себя», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2025 27-летний Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На турнирах «Большого шлема» Стефанос в первом круге проиграл на Australian Open и Уимблдоне, а на «Ролан Гаррос» и US Open дошёл до второго круга. В октябре греческий теннисист сыграл один матч на выставочном соревновании Six Kings Slam в Саудовской Аравии. На турнире он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн.

