Осака прекратила сотрудничество с агентством Evolve, с которым работает Соболенко

Осака прекратила сотрудничество с агентством Evolve, с которым работает Соболенко
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака объявила о завершении сотрудничества с агентством Evolve.

В 2022 году Осака стала сооснователем агентства со Стюартом Дюгвидом. За это время с Evolve подписали контракты такие звёзды тенниса, как белоруска Арина Соболенко, россиянка Анна Калинская, австралиец Ник Кирьос и другие.

«Привет всем! Сообщаю, что с нового года я расстаюсь с Evolve. Это был замечательный период, и я очень благодарна за все воспоминания, которые мы разделили. Когда я приму решение о том, куда пойду дальше, вы услышите об этом от меня. Спасибо за вашу постоянную поддержку, очень жду предстоящий год!» — написала Осака на личной странице в соцсетях.

