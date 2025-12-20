«Дам тебе € 1 тыс.». Три теннисиста признались в соучастии в организации договорных матчей

Несколько теннисистов были допрошены по делу об организации договорных матчей и признали свою вину. Об этом сообщает RMC Sport.

На прошлой неделе стало известно, что бывшая 488-я ракетка мира француз Кентен Фольо получил 20-летнюю дисквалификацию за организацию договорных матчей. В рамках расследования обвинения по этому делу были предъявлены семи лицам.

Французская теннисистка Марин Порто рассказала, как ей предлагали деньги за проигранный гейм на турнире.

«Я помню, как однажды на турнире в Румынии ко мне подошёл парень и сказал: «Если ты проиграешь первый гейм, я дам тебе € 1 тыс. наличными сразу после матча». Я подумала, что это невозможно. € 1 тыс. — это смешно, но именно столько я бы заработала, если бы выиграла весь турнир. Поэтому мне показалось это чушью», — приводит слова спортсменки источник.