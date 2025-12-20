Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Дам тебе € 1 тыс.». Три теннисиста признались в соучастии в организации договорных матчей

«Дам тебе € 1 тыс.». Три теннисиста признались в соучастии в организации договорных матчей
Комментарии

Несколько теннисистов были допрошены по делу об организации договорных матчей и признали свою вину. Об этом сообщает RMC Sport.

На прошлой неделе стало известно, что бывшая 488-я ракетка мира француз Кентен Фольо получил 20-летнюю дисквалификацию за организацию договорных матчей. В рамках расследования обвинения по этому делу были предъявлены семи лицам.

Французская теннисистка Марин Порто рассказала, как ей предлагали деньги за проигранный гейм на турнире.

«Я помню, как однажды на турнире в Румынии ко мне подошёл парень и сказал: «Если ты проиграешь первый гейм, я дам тебе € 1 тыс. наличными сразу после матча». Я подумала, что это невозможно. € 1 тыс. — это смешно, но именно столько я бы заработала, если бы выиграла весь турнир. Поэтому мне показалось это чушью», — приводит слова спортсменки источник.

Материалы по теме
Теннисиста из Франции дисквалифицировали на 20 лет за договорные матчи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android