Тьен оценил свою победу над Кьером, после которой вышел в полуфинал молодёжного Итогового

Американский теннисист Лёнер Тьен, обыгравший в последнем матче группового этапа молодёжного Итогового турнира ATP норвежца Николая Будкова Кьера и вышедший в полуфинал соревнований, прокомментировал свою победу.

Тьен вышел в полуфинал молодёжного Итогового с первого места в Синей группе.

«Особо давления [после проигрыша первого сета] я не ощущал. Это длинный формат – три [сета] из пяти, они могут идти очень быстро. Мне казалось, я довольно хорошо подавал на протяжении всего матча, не сломался в первом сете, а он сыграл хороший тай-брейк. Не чувствовал, что отыграл плохой сет, поэтому особо не был взволнован.

Мне кажется, что я адаптируюсь к условиям и становлюсь лучше день за днём – рад этому. Это мой последний год тут [на молодёжном Итоговом], поэтому я действительно стараюсь выжимать из этого максимум», — приводит слова Тьена официальный сайт ATP.