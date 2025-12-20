Скидки
Теннис

Тьен оценил свою победу над Кьером, после которой вышел в полуфинал молодёжного Итогового

Тьен оценил свою победу над Кьером, после которой вышел в полуфинал молодёжного Итогового
Комментарии

Американский теннисист Лёнер Тьен, обыгравший в последнем матче группового этапа молодёжного Итогового турнира ATP норвежца Николая Будкова Кьера и вышедший в полуфинал соревнований, прокомментировал свою победу.

Джидда-U21. Синяя группа
19 декабря 2025, пятница. 20:55 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 2 		4 4 4
4 7 		1 2 2
             
Николай Будков Кьер
Норвегия
Николай Будков Кьер
Н. Будков Кьер

Тьен вышел в полуфинал молодёжного Итогового с первого места в Синей группе.

«Особо давления [после проигрыша первого сета] я не ощущал. Это длинный формат – три [сета] из пяти, они могут идти очень быстро. Мне казалось, я довольно хорошо подавал на протяжении всего матча, не сломался в первом сете, а он сыграл хороший тай-брейк. Не чувствовал, что отыграл плохой сет, поэтому особо не был взволнован.

Мне кажется, что я адаптируюсь к условиям и становлюсь лучше день за днём – рад этому. Это мой последний год тут [на молодёжном Итоговом], поэтому я действительно стараюсь выжимать из этого максимум», — приводит слова Тьена официальный сайт ATP.

