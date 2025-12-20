Тьен оценил свою победу над Кьером, после которой вышел в полуфинал молодёжного Итогового

Американский теннисист Лёнер Тьен, обыгравший в последнем матче группового этапа молодёжного Итогового турнира ATP норвежца Николая Будкова Кьера и вышедший в полуфинал соревнований, прокомментировал свою победу.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|4
|4
|
|1
|2
|2
Тьен вышел в полуфинал молодёжного Итогового с первого места в Синей группе.
«Особо давления [после проигрыша первого сета] я не ощущал. Это длинный формат – три [сета] из пяти, они могут идти очень быстро. Мне казалось, я довольно хорошо подавал на протяжении всего матча, не сломался в первом сете, а он сыграл хороший тай-брейк. Не чувствовал, что отыграл плохой сет, поэтому особо не был взволнован.
Мне кажется, что я адаптируюсь к условиям и становлюсь лучше день за днём – рад этому. Это мой последний год тут [на молодёжном Итоговом], поэтому я действительно стараюсь выжимать из этого максимум», — приводит слова Тьена официальный сайт ATP.
- 20 декабря 2025
-
13:15
-
13:09
-
13:06
-
12:32
-
12:21
-
12:11
-
09:35
-
00:47
- 19 декабря 2025
-
23:50
-
23:08
-
22:58
-
21:14
-
20:41
-
19:12
-
18:56
-
18:41
-
18:35
-
18:25
-
18:11
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:40
-
17:25
-
17:10
-
16:55
-
16:40
-
16:25
-
16:22
-
16:10
-
15:55
-
15:44
-
15:40
-
15:28
-
15:25