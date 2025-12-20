Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Спасибо за гостеприимство!» Бадоса — об участии в Мировой теннисной лиге в Индии

«Спасибо за гостеприимство!» Бадоса — об участии в Мировой теннисной лиге в Индии
Комментарии

25-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса оценила участие на Мировой теннисной лиге (WTL) — 2025, которая проходит в Бангалоре (Индия).

«Наслаждаюсь каждой минутой, проведённой снова на корте. Как же приятно снова заниматься любимым делом. Спасибо Индии за невероятное гостеприимство!» — написала Бадоса на личной странице в социальных сетях.

Паула Бадоса участвует в турнире в составе команды «Иглз». Она провела два матча в одиночном разряде — потерпела поражение от польки Магды Линетт (4:6) и победила украинку Марту Костюк с разгромным счётом 6:1.

Лучшим результатом Бадосы в 2025 году стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2025 (проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко).

Материалы по теме
Даниил Медведев проиграл 524-й ракетке мира в рамках Мировой теннисной лиги в Индии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android