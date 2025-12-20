«Спасибо за гостеприимство!» Бадоса — об участии в Мировой теннисной лиге в Индии

25-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса оценила участие на Мировой теннисной лиге (WTL) — 2025, которая проходит в Бангалоре (Индия).

«Наслаждаюсь каждой минутой, проведённой снова на корте. Как же приятно снова заниматься любимым делом. Спасибо Индии за невероятное гостеприимство!» — написала Бадоса на личной странице в социальных сетях.

Паула Бадоса участвует в турнире в составе команды «Иглз». Она провела два матча в одиночном разряде — потерпела поражение от польки Магды Линетт (4:6) и победила украинку Марту Костюк с разгромным счётом 6:1.

Лучшим результатом Бадосы в 2025 году стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2025 (проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко).