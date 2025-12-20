Скидки
Теннис

«Он был моим образцом для подражания». Ходар — о восхищении Надалем

Испанский теннисист Рафаэль Ходар, одержавший победу в матче группового турнира молодёжного Итогового турнира над соотечественником Мартином Ландалус-Лакамброй, прокомментировал свою победу и заявил, что присутствие на турнире Рафаэля Надаля значит для него многое.

Джидда-U21. Синяя группа
19 декабря 2025, пятница. 19:10 МСК
Мартин Ландалус-Лакамбра
Испания
Мартин Ландалус-Лакамбра
М. Ландалус-Лакамбра
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 7 		1 3 2
4 9 		4 4 7
             
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

Несмотря на эту победу, Ходару не удалось выйти в полуфинал — он занял в своей Синей группе третье место.

«Очень рад тому, как мне удалось справляться с важными моментами и давлением на этом матче. Очень счастлив победить здесь. Я играл против него довольно долгое время, мы хорошие друзья. Мы из одного теннисного клуба.

Рафаэль Надаль долгое время был моим кумиром, ещё когда я был маленьким. Я привык смотреть все его матчи. Он был моим образцом для подражания в теннисе. Очень рад, что он здесь. Для меня многое значит тот факт, что он приехал в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть этот турнир», – приводит слова Ходара официальный сайт ATP.

