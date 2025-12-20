Ник Кирьос поддержал Джейка Пола после нокаута в бою с Энтони Джошуа

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к американскому экс-блогеру Джейку Полу после его поражения в бою с бывшим чемпионом мира британцем Энтони Джошуа. Бой завершился нокаутом Джошуа в шестом раунде.

«РЕСПЕКТ, Джейк. Он вернётся», — написал Кирьос на личной странице в соцсетях.

Бой, ставший главным событием вечера в Майами, транслировался на Netflix. Пол, который весил на 12 кг меньше Джошуа, использовал тактику активного передвижения и клинчей, чтобы избежать тяжёлых ударов. Однако к пятому раунду Джошуа начал уверенно попадать, дважды отправляя Пола в нокдаун, а в шестом раунде добил его после ещё двух падений.