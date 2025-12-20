Скидки
Первый тренер Алькараса высказался о его разрыве с Ферреро

Карлос Сантос, первый тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса, прокомментировал новость о прекращении сотрудничества Алькараса с его тренером Хуан-Карлосом Ферреро.

— Первое и главное: что ты думаешь о разрыве?
— Я не говорил ни с одним из них, но моё мнение такое: так или иначе, изменения назревали. С момента, когда Самуэль Лопес пришёл в качестве второго тренера, было заметно, что могут наступить перемены. В конце концов, с Карлосом всегда так и было: постепенно, чтобы ничего не происходило в одночасье. Это может быть по разным причинам. Из них, как я полагаю, с наибольшей вероятностью — то, что они не пришли к соглашению ни в финансовом плане, ни в полном смысле.

Я вот что имею в виду: Хуан-Карлос Ферреро, как мы видели, не ездит на многие турниры. У него есть семья, своя академия и много того, чем можно заняться. Карлос от этой академии сильно отделился. У него уже есть своя база, где он тренируется — в Мурсии, и с каждым разом всё меньше в академии Ферреро.

Финансовые соглашения были основными. И тот, кто всем этим у Карлоса управляет, не до конца понимает ситуацию, или ему показалось, что запросы у Хуан-Карлоса чрезвычайно высоки — проценты от призовых и так далее, — приводит слова Сантоса Eurosport.

