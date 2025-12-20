Скидки
Бельгиец Блокс вышел в финал молодёжного Итогового турнира АТР — 2025

116-я ракетка мира бельгийский теннисист Александр Блокс вышел в финал молодёжного Итогового турнира АТР – 2025, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия), обыграв в матче 1/2 финала норвежца Николая Будкова Кьера (136-й номер рейтинга) со счётом 4:3 (7:4), 4:3 (10:8), 4:2.

Джидда-U21. 1/2 финала
20 декабря 2025, суббота. 19:10 МСК
Александр Блокс
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
4 7 		4 10 4
3 4 		3 8 2
             
Николай Будков Кьер
Норвегия
Николай Будков Кьер
Н. Будков Кьер

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Блокс выполнил 10 подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. Николай Будков Кьер сделал в игре пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В финале турнира Александр Блокс сыграет с победителем встречи между американцами Лёнером Тьеном и Нинешем Басаваредди.

Календарь молодёжного Итогового турнира АТР - 2025
Сетка молодёжного Итогового турнира АТР - 2025
