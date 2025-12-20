Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тьен обыграл Басаваредди и вышел в финал молодёжного Итогового турнира АТР — 2025

Тьен обыграл Басаваредди и вышел в финал молодёжного Итогового турнира АТР — 2025
Комментарии

28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен вышел в финал молодёжного Итогового турнира АТР – 2025, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия), спортсмен обыграл в матче 1/2 финала соотечественника Нишеша Басаваредди (167-й номер рейтинга) со счётом 4:2, 4:1, 4:3 (7:3).

Джидда-U21. 1/2 финала
20 декабря 2025, суббота. 21:10 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
4 		4 4 7
2 		1 3 3
             
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За время матча Тьен выполнил шесть подач навылет, допустил при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Нишеш Басаваредди сделал в игре пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

За чемпионский титул молодёжного Итогового турнира АТР – 2025 Лёнер Тьен поспорит с бельгийцем Александром Блоксом.

Календарь молодёжного Итогового турнира АТР - 2025
Сетка молодёжного Итогового турнира АТР - 2025
Материалы по теме
Вавринка уйдёт из тенниса в конце сезона-2026. У него последний шанс на карьерный «Шлем»
Вавринка уйдёт из тенниса в конце сезона-2026. У него последний шанс на карьерный «Шлем»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android