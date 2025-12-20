Тьен обыграл Басаваредди и вышел в финал молодёжного Итогового турнира АТР — 2025

28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен вышел в финал молодёжного Итогового турнира АТР – 2025, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия), спортсмен обыграл в матче 1/2 финала соотечественника Нишеша Басаваредди (167-й номер рейтинга) со счётом 4:2, 4:1, 4:3 (7:3).

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За время матча Тьен выполнил шесть подач навылет, допустил при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Нишеш Басаваредди сделал в игре пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

За чемпионский титул молодёжного Итогового турнира АТР – 2025 Лёнер Тьен поспорит с бельгийцем Александром Блоксом.