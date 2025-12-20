Тьен обыграл Басаваредди и вышел в финал молодёжного Итогового турнира АТР — 2025
28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен вышел в финал молодёжного Итогового турнира АТР – 2025, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия), спортсмен обыграл в матче 1/2 финала соотечественника Нишеша Басаваредди (167-й номер рейтинга) со счётом 4:2, 4:1, 4:3 (7:3).
Джидда-U21. 1/2 финала
20 декабря 2025, суббота. 21:10 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|4 7
|
|1
|3 3
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За время матча Тьен выполнил шесть подач навылет, допустил при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Нишеш Басаваредди сделал в игре пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.
За чемпионский титул молодёжного Итогового турнира АТР – 2025 Лёнер Тьен поспорит с бельгийцем Александром Блоксом.
