Определились финалисты молодёжного Итогового турнира АТР — 2025

Определились финалисты Итогового турнира АТР — 2025 среди теннисистов 21 года и младше, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия). В финале соревнований сыграют американский теннисист Лёнер Тьен и бельгиец Александр Блокс.

Теннис. Молодёжный Итоговый турнир АТР – 2025. Результаты полуфинальных матчей.

Александр Блокс (Бельгия, 2) – Николай Будков Кьер (Норвегия, 5) – 4:3 (7:4), 4:3 (10:8), 4:2.

Лёнер Тьен (США, 1) – Нишеш Басаваредди (США, 6) – 4:2, 4:1, 4:3 (7:3).

Действующим чемпионом турнира является бразилец Жоао Фонсека, который принял решение не защищать титул.

Молодёжный Итоговый турнир АТР – 2025 проходит в Джидде с 17 по 21 декабря.