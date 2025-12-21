Ник Кирьос примет участие в турнире АТР-250 в Брисбене

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос примет участие в турнире АТР-250 в австралийском Брисбене, об этом сообщили организаторы соревнований в социальных сетях турнира.

Кирьос сейчас занимает 673-ю строчку рейтинга АТР. В последний раз в одиночном разряде австралиец выступал на «Мастерсе» в Майами в сезоне-2025. Там он в матче второго круга проиграл российскому теннисисту Карену Хачанову (6:7 (3:7), 0:6).

28 декабря 2025 года в Дубае (ОАЭ) Ник проведёт выставочный матч «Битва полов» с четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», лидером рейтинга WTA белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Турнир в Брисбене пройдёт с 5 по 11 января 2026 года.