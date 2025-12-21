Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос примет участие в турнире АТР-250 в Брисбене

Ник Кирьос примет участие в турнире АТР-250 в Брисбене
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос примет участие в турнире АТР-250 в австралийском Брисбене, об этом сообщили организаторы соревнований в социальных сетях турнира.

Кирьос сейчас занимает 673-ю строчку рейтинга АТР. В последний раз в одиночном разряде австралиец выступал на «Мастерсе» в Майами в сезоне-2025. Там он в матче второго круга проиграл российскому теннисисту Карену Хачанову (6:7 (3:7), 0:6).

28 декабря 2025 года в Дубае (ОАЭ) Ник проведёт выставочный матч «Битва полов» с четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», лидером рейтинга WTA белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Турнир в Брисбене пройдёт с 5 по 11 января 2026 года.

Материалы по теме
Вавринка уйдёт из тенниса в конце сезона-2026. У него последний шанс на карьерный «Шлем»
Вавринка уйдёт из тенниса в конце сезона-2026. У него последний шанс на карьерный «Шлем»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android