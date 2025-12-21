Арнальди: Зверев, Фриц и другие игроки топ-10 могут играть наравне с Синнером и Алькарасом

61-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди назвал возможных соперников итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Дрейпер был тем, кто был ближе всего, но он часто страдает от травм. А ещё есть Зверев: уверен, что он рано или поздно обретёт стабильность. Потому что сегодня он, Фриц и другие игроки из топ-10, возможно, даже могут играть наравне с Янником и Карлосом, но они не выигрывают три турнира подряд и иногда выбывают на ранних стадиях турниров «Большого шлема».

Синнер, с другой стороны, невероятен: за последние два года он проигрывал почти исключительно Алькарасу. И Карлос тоже значительно улучшил свою стабильность. Сегодня у них более высокий уровень, и мне приятно быть с ними и черпать вдохновение из того, что они делают», — приводит слова Арнальди Corriere dello Sport.