Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арнальди: Зверев, Фриц и другие игроки топ-10 могут играть наравне с Синнером и Алькарасом

Арнальди: Зверев, Фриц и другие игроки топ-10 могут играть наравне с Синнером и Алькарасом
Комментарии

61-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди назвал возможных соперников итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Дрейпер был тем, кто был ближе всего, но он часто страдает от травм. А ещё есть Зверев: уверен, что он рано или поздно обретёт стабильность. Потому что сегодня он, Фриц и другие игроки из топ-10, возможно, даже могут играть наравне с Янником и Карлосом, но они не выигрывают три турнира подряд и иногда выбывают на ранних стадиях турниров «Большого шлема».

Синнер, с другой стороны, невероятен: за последние два года он проигрывал почти исключительно Алькарасу. И Карлос тоже значительно улучшил свою стабильность. Сегодня у них более высокий уровень, и мне приятно быть с ними и черпать вдохновение из того, что они делают», — приводит слова Арнальди Corriere dello Sport.

Материалы по теме
Тьен вновь в финале молодёжного Итогового! Американский талант установил редкое достижение
Тьен вновь в финале молодёжного Итогового! Американский талант установил редкое достижение
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android