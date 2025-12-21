Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тони Надаль отреагировал на предложение стать тренером Карлоса Алькараса

Тони Надаль отреагировал на предложение стать тренером Карлоса Алькараса
Комментарии

Известный испанский тренер Тони Надаль, дядя легендарного Рафаэля Надаля, считает, что первая ракетка мира Карлос Алькарас не предложит ему стать его тренером.

«Я не думаю, что Алькарас предложит мне работу тренером, у него есть хорошие люди вокруг. Полагаю, его отец возьмёт на себя больше ответственности и будет больше вовлечён в процесс. Самуэль [Лопес] тоже хороший тренер, и я желаю Хуану Карлосу всего наилучшего. Я бы определённо взял с Карлоса (смеётся), но уверен, что он найдёт людей гораздо лучше, чем я», — приводит слова Надаля Eurosport.es.

Алькарас и его тренер Хуан-Карлос Ферреро работали вместе с 2018 года. За это время Алькарас выиграл 24 соревнования уровня ATP, включая шесть титулов турниров «Большого шлема». Несколько дней назад Хуан-Карлос и второй тренер 22-летнего испанского теннисиста Самуэль Лопес были признаны ATP лучшими по итогам сезона-2025.

Материалы по теме
Алькарас уволил топ-тренера из-за денег или личных обид? Детали сенсационного расставания
Алькарас уволил топ-тренера из-за денег или личных обид? Детали сенсационного расставания
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android