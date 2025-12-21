Тони Надаль отреагировал на предложение стать тренером Карлоса Алькараса

Известный испанский тренер Тони Надаль, дядя легендарного Рафаэля Надаля, считает, что первая ракетка мира Карлос Алькарас не предложит ему стать его тренером.

«Я не думаю, что Алькарас предложит мне работу тренером, у него есть хорошие люди вокруг. Полагаю, его отец возьмёт на себя больше ответственности и будет больше вовлечён в процесс. Самуэль [Лопес] тоже хороший тренер, и я желаю Хуану Карлосу всего наилучшего. Я бы определённо взял с Карлоса (смеётся), но уверен, что он найдёт людей гораздо лучше, чем я», — приводит слова Надаля Eurosport.es.

Алькарас и его тренер Хуан-Карлос Ферреро работали вместе с 2018 года. За это время Алькарас выиграл 24 соревнования уровня ATP, включая шесть титулов турниров «Большого шлема». Несколько дней назад Хуан-Карлос и второй тренер 22-летнего испанского теннисиста Самуэль Лопес были признаны ATP лучшими по итогам сезона-2025.