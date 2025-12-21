Анастасия Мыскина внесена в базу сайта «Миротворец»*

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 в одиночном разряде и вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Анастасия Мыскина попала в базу украинского сайта «Миротворец»* за участие в форуме «Россия — спортивная держава».

Экстремистский сайт «Миротворец» существует с 2014 года. В базе собрана личная информация о людях, в том числе известных журналистах, музыкантах, политиках, спортсменах, которых создатели портала считают потенциальной угрозой для безопасности Украины. В базе «Миротворца» хранится такая информация, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, адрес регистрации, фактического проживания или прописки, фотографии, номера телефонов. В России доступ к ресурсу заблокирован по решению суда.

* — запрещён на территории РФ.