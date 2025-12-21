Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экс-россиянка Ксения Ефремова проиграла в финале турнира W35 в Индии

Экс-россиянка Ксения Ефремова проиграла в финале турнира W35 в Индии
Комментарии

736-я ракетка мира французская теннисистка Ксения Ефремова, ранее выступавшая за Россию, потерпела поражение в финале турнира категории W35 в Нью-Дели (Индия). Она проиграла представительнице Южной Кореи Пак Со Юн (288-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6. Это был крупнейший финал в карьере экс-россиянки.

Ксении Ефремовой 16 лет. В сентябре 2024 года стало известно, что она получила французское гражданство. Россиянка с 10 лет живёт во Франции, где тренируется в известной академии Патрика Муратоглу.

Ранее стало известно, что Ксения Ефремова получила уайлд-кард в сетку квалификации Australian Open — 2026.

Материалы по теме
16-летняя экс-россиянка Ефремова получила уайлд-кард в квалификацию Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android