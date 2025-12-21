Скидки
Теннис

«На вайбе, а вы?» Арина Соболенко показала, как проводит межсезонье в Дубае

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографии из Дубая (ОАЭ).

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

«На вайбе, а вы?» — подписала публикацию Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.

Арина Соболенко была признана лучшей теннисисткой 2025 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Она завоевала эту награду во второй раз подряд.

