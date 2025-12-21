Скидки
Хольгер Руне показал, как тренируется после операции во время отпуска

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал на личной странице в социальных сетях фотографии из спортивного зала.

«Работа продолжается во время отдыха», — написал Руне.

18 октября во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Хольгер Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия. 21 октября датчанин перенёс операцию на левой ноге.

Травма Хольгера вызвала резонанс у теннисной общественности. Игроки считают, что травма Руне — следствие перегруженности графика.

Материалы по теме
Хольгер Руне назвал основные причины, вызвавшие разрыв ахиллова сухожилия
