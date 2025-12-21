Флавио Коболли: Карлос Алькарас даёт мне много советов

22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал о советах от шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса, а также высказался о своём соотечественнике победителе четырёх ТБШ, второй ракетке мира Яннике Синнере.

«Два часа тренировки с Алькарасом кажутся 20 минутами, но, когда тренируешься с другим игроком, они кажутся двумя часами. Он, очевидно, даёт мне много советов, и даже если он не говорит мне прямо, я усваиваю их сам.

В жизни нужно быть немного реалистом. Я стараюсь, работаю каждый день, чтобы достичь того, чего достиг Синнер, но понимаю, что сейчас очень далёк от него», — приводит слова Коболли Ubitennis.