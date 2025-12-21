Скидки
Китайского теннисиста дисквалифицировали на 12 лет за договорные матчи

Бывшая 1316-я ракетка мира китайский теннисист Пан Жэньлун получил 12-летнюю дисквалификацию за организацию договорных матчей. Об этом сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Китайца обвинили в организации или попытке организации договорных матчей в 22 матчах в период с мая по сентябрь 2024 года.

Жэньлун признал, что организовал пять своих матчей на профессиональных турнирах, а также совершил 17 попыток подкупа других профессиональных игроков, в результате чего были организованы ещё шесть договорных матчей.

Помимо дисквалификации, Жэньлун был оштрафован на $ 110 тыс., из которых на $ 77 тыс. условно.

