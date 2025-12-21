Участники молодёжного Итогового назвали любимых теннисистов и величайших игроков

Участники молодёжного Итогового турнира ATP — 2025 в Джидде (Саудовская Аравия) назвали своих любимых теннисистов и величайших игроков по своему мнению.

Мартин Ландалус-Лакамбра. Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль.

Александр Блокс. Янник Синнер и Роджер Федерер.

Николай Будков Кьер. Каспер Рууд и Роджер Федерер.

Нишеш Басаваредди. Новак Джокович и Новак Джокович.

Дино Прижмич. Карлос Алькарас и Новак Джокович.

Юстин Энгель. Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Лёнер Тьен. Карлос Алькарас и не знаю.

Карлос Алькарас и не знаю. Рафаэль Ходар. Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, — сказали теннисисты в видео для пресс-службы молодёжного Итогового турнира.