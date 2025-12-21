Скидки
Участники молодёжного Итогового назвали любимых теннисистов и величайших игроков

Участники молодёжного Итогового назвали любимых теннисистов и величайших игроков
Участники молодёжного Итогового турнира ATP — 2025 в Джидде (Саудовская Аравия) назвали своих любимых теннисистов и величайших игроков по своему мнению.

  • Мартин Ландалус-Лакамбра. Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль.
  • Александр Блокс. Янник Синнер и Роджер Федерер.
  • Николай Будков Кьер. Каспер Рууд и Роджер Федерер.
  • Нишеш Басаваредди. Новак Джокович и Новак Джокович.
  • Дино Прижмич. Карлос Алькарас и Новак Джокович.
  • Юстин Энгель. Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
  • Лёнер Тьен. Карлос Алькарас и не знаю.
  • Рафаэль Ходар. Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, — сказали теннисисты в видео для пресс-службы молодёжного Итогового турнира.
