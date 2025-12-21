Финалисты молодёжного Итогового турнира АТР ответили, чем занимались восемь лет назад
Американский теннисист Лёнер Тьен и бельгиец Александр Блокс, которые встретятся в финале Итогового турнира АТР — 2025 среди теннисистов 21 года и младше в Джидде (Саудовская Аравия), ответили, что делали в 2017 году, когда прошёл первый розыгрыш данного турнира.
Джидда-U21. Финал
21 декабря 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Александр Блокс
А. Блокс
«Я, на самом деле, был здесь, на турнире. Это было похоже на мечту, которая могла осуществиться, было замечательно», — приводит слова Блокса пресс-служба ATP.
«Я играл в теннис, приходил домой и играл в Fortnite. Немного делал уроки. Fortnite в жизни было больше, чем учёбы», — сказал Тьен.
Молодёжный Итоговый турнир АТР – 2025 проходит в Джидде с 17 по 21 декабря.
