Лёнер Тьен стал чемпионом молодёжного Итогового турнира АТР, в финале обыграв Блокса

28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен стал чемпионом молодёжного Итогового турнира АТР – 2025, который проходил в Джидде (Саудовская Аравия). В финале американец в трёх сетах обыграл бельгийца Александра Блокса со счётом 4:3, 4:2 4:1.

Теннисисты провели на корте 58 минут. За время матча Тьен выполнил одну подачу навылет, допустил при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Блокс сделал в игре семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Молодёжный Итоговый турнир АТР – 2025 проходил в Джидде с 17 по 21 декабря. В 2024 году чемпионом стал бразилец Жоао Фонсека.