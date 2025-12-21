Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лёнер Тьен стал чемпионом молодёжного Итогового турнира АТР, в финале обыграв Блокса

Лёнер Тьен стал чемпионом молодёжного Итогового турнира АТР, в финале обыграв Блокса
Комментарии

28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен стал чемпионом молодёжного Итогового турнира АТР – 2025, который проходил в Джидде (Саудовская Аравия). В финале американец в трёх сетах обыграл бельгийца Александра Блокса со счётом 4:3, 4:2 4:1.

Джидда-U21. Финал
21 декабря 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
4 7 		4 4
3 4 		2 1
             
Александр Блокс
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс

Теннисисты провели на корте 58 минут. За время матча Тьен выполнил одну подачу навылет, допустил при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Блокс сделал в игре семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Молодёжный Итоговый турнир АТР – 2025 проходил в Джидде с 17 по 21 декабря. В 2024 году чемпионом стал бразилец Жоао Фонсека.

Материалы по теме
Тьен вновь в финале молодёжного Итогового! Американский талант установил редкое достижение
Тьен вновь в финале молодёжного Итогового! Американский талант установил редкое достижение
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android