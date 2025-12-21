Скидки
Теннис

Лёнер Тьен повторил достижение Синнера после победы на молодёжном Итоговом турнире АТP

28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен повторил достижение итальянца Янника Синнера, одержав победу на молодёжном Итоговом турнире АТР – 2025, который проходил в Джидде (Саудовская Аравия). В финале американец в трёх сетах обыграл бельгийца Александра Блокса со счётом 4:3, 4:2 4:1.

Джидда-U21. Финал
21 декабря 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
4 7 		4 4
3 4 		2 1
             
Александр Блокс
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс

Американский теннисист стал вторым теннисистом после Янника Синнера, который стал чемпионом молодёжного Итогового турнира АТР, потерпев хотя бы одно поражение на групповом этапе соревнований.

Молодёжный Итоговый турнир АТР – 2025 проходил в Джидде с 17 по 21 декабря. В 2024 году чемпионом стал бразилец Жоао Фонсека.

