Лёнер Тьен повторил достижение Синнера после победы на молодёжном Итоговом турнире АТP
28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен повторил достижение итальянца Янника Синнера, одержав победу на молодёжном Итоговом турнире АТР – 2025, который проходил в Джидде (Саудовская Аравия). В финале американец в трёх сетах обыграл бельгийца Александра Блокса со счётом 4:3, 4:2 4:1.
Американский теннисист стал вторым теннисистом после Янника Синнера, который стал чемпионом молодёжного Итогового турнира АТР, потерпев хотя бы одно поражение на групповом этапе соревнований.
Молодёжный Итоговый турнир АТР – 2025 проходил в Джидде с 17 по 21 декабря. В 2024 году чемпионом стал бразилец Жоао Фонсека.
