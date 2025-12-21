Скидки
«Я очень счастлив». Тьен — о победе на молодёжном Итоговом турнире АТР

«Я очень счастлив». Тьен — о победе на молодёжном Итоговом турнире АТР
28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен прокомментировал победу на молодёжном Итоговом турнире АТР – 2025, поблагодарив своего тренера Майкла Чанга. В финале американец в трёх сетах обыграл бельгийца Александра Блокса со счётом 4:3, 4:2 4:1.

Джидда-U21. Финал
21 декабря 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
4 7 		4 4
3 4 		2 1
             
Александр Блокс
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс

«Хочу поблагодарить свою команду, которая всегда была рядом со мной. Я невероятно благодарен за то, что вы у меня есть. Без вас бы сейчас здесь не стоял.

Мне очень повезло, что Майкл рядом. Он помог мне колоссально с самого начала нашей совместной работы. Даже не знаю, сколько времени он уже со мной – кажется, примерно полгода. Он буквально делает для меня всё. Я очень счастлив», — сказал Тьен после матча.

