«Я очень счастлив». Тьен — о победе на молодёжном Итоговом турнире АТР

28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен прокомментировал победу на молодёжном Итоговом турнире АТР – 2025, поблагодарив своего тренера Майкла Чанга. В финале американец в трёх сетах обыграл бельгийца Александра Блокса со счётом 4:3, 4:2 4:1.

«Хочу поблагодарить свою команду, которая всегда была рядом со мной. Я невероятно благодарен за то, что вы у меня есть. Без вас бы сейчас здесь не стоял.

Мне очень повезло, что Майкл рядом. Он помог мне колоссально с самого начала нашей совместной работы. Даже не знаю, сколько времени он уже со мной – кажется, примерно полгода. Он буквально делает для меня всё. Я очень счастлив», — сказал Тьен после матча.