Лёнер Тьен высказался о планах на следующий сезон после победы на молодёжном Итоговом

28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен высказался о планах на следующий сезон после победы на молодёжном Итоговом турнире АТР – 2025. В финале американец в трёх сетах обыграл бельгийца Александра Блокса со счётом 4:3, 4:2 4:1.

«Не знаю, я ещё так далеко не заглядывал. Сейчас просто безумно счастлив стоять здесь с этим трофеем. Думаю, сначала отпраздную эту победу, а уже потом начну думать о следующем годе. Разберусь после пары дней отдыха», — сказал Тьен после матча.

Молодёжный Итоговый турнир АТР – 2025 проходил в Джидде с 17 по 21 декабря. В 2024 году чемпионом стал бразилец Жоао Фонсека.