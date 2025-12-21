Лёнер Тьен высказался о планах на следующий сезон после победы на молодёжном Итоговом
28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен высказался о планах на следующий сезон после победы на молодёжном Итоговом турнире АТР – 2025. В финале американец в трёх сетах обыграл бельгийца Александра Блокса со счётом 4:3, 4:2 4:1.
Джидда-U21. Финал
21 декабря 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|4
|
|2
|1
Александр Блокс
А. Блокс
«Не знаю, я ещё так далеко не заглядывал. Сейчас просто безумно счастлив стоять здесь с этим трофеем. Думаю, сначала отпраздную эту победу, а уже потом начну думать о следующем годе. Разберусь после пары дней отдыха», — сказал Тьен после матча.
Молодёжный Итоговый турнир АТР – 2025 проходил в Джидде с 17 по 21 декабря. В 2024 году чемпионом стал бразилец Жоао Фонсека.
