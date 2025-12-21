Скидки
Лёнер Тьен стал вторым чемпионом молодёжного Итогового турнира АТР, представляющим США

Комментарии

28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен повторил достижение соотечественника Брэндона Накашимы, одержав победу на молодёжном Итоговом турнире АТР – 2025, который проходил в Джидде (Саудовская Аравия). В финале американец в трёх сетах обыграл бельгийца Александра Блокса. Матч завершился со счётом 4:3, 4:2 4:1.

Джидда-U21. Финал
21 декабря 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
4 7 		4 4
3 4 		2 1
             
Александр Блокс
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс

Американский теннисист стал вторым представителем США после Брэндона Накашимы, который стал чемпионом молодёжного Итогового турнира АТР.

Молодёжный Итоговый турнир АТР – 2025 проходил в Джидде с 17 по 21 декабря. В 2024 году чемпионом стал бразилец Жоао Фонсека, который отказался защищать титул.

