Лёнер Тьен стал вторым чемпионом молодёжного Итогового турнира АТР, представляющим США

28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен повторил достижение соотечественника Брэндона Накашимы, одержав победу на молодёжном Итоговом турнире АТР – 2025, который проходил в Джидде (Саудовская Аравия). В финале американец в трёх сетах обыграл бельгийца Александра Блокса. Матч завершился со счётом 4:3, 4:2 4:1.

Американский теннисист стал вторым представителем США после Брэндона Накашимы, который стал чемпионом молодёжного Итогового турнира АТР.

Молодёжный Итоговый турнир АТР – 2025 проходил в Джидде с 17 по 21 декабря. В 2024 году чемпионом стал бразилец Жоао Фонсека, который отказался защищать титул.