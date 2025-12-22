Скидки
Надаль встретился с двумя испанскими теннисистами на молодёжном Итоговом турнире

Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль встретился со своими юными соотечественниками Рафаэлем Ходаром и Мартином Ландалус-Лакамбром в Джидде (Саудовская Аравия), где проходил молодёжный Итоговый турнир ATP.

«Отлично провёл время с Мартином Ландалус-Лакамбром и Рафой Джодаром в Джидде и посмотрел их игру. Здорово видеть двух испанских игроков на турнире, который объединяет лучшие молодые таланты. Желаю вам обоим удачи в 2026 году!» — написал Надаль на личной странице в соцсетях.

Фото: ATP

Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года. Испанец за время в туре выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «Мастерс».

