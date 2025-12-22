Скидки
«Решили воспользоваться слабостью России». Психолог — о смене гражданства в теннисе

Комментарии

Спортивный психолог Вадим Гущин оценил тенденцию смены спортивного гражданства российскими теннисистками. За последние два месяца гражданство сменили Камилла Рахимова, Полина Кудерметова и Анастасия Потапова.

«Приближаются летние Олимпийские игры — 2028, и некоторые наши «друзья» из бывших союзных республик решили воспользоваться слабостью России. Я имею в виду то, что нашим теннисистам не гарантировано участие в Олимпиаде по политическим причинам. Соседи сулят им большие деньги, зазывая под свои знамёна. Наши спонсоры такие деньги не «тянут».

Это удобная позиция. Можно получить на короткий срок хорошего игрока, хотя деньги на его воспитание тратила Россия. Своего тенниса в этих странах, как правило, нет. Там легче пройти отбор и завоевать путёвку на Олимпиаду. Особенно это касается девочек — у нас высокая конкуренция. И для спортсменов это лучше. Они продолжают жить в России, но выступают за другую страну и получают за это большие деньги. Могут потом вернуться под флаг России, никто не запрещает. Тем более что в теннисе нет таких санкций, как в других видах спорта, и россияне могут участвовать в международных турнирах. Олимпиада в теннисе не так престижна, но для многих она остаётся главным событием, куда не так много шансов попасть. Поэтому ребята меняют гражданство», — приводит слова Гущина TIU.

